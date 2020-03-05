Макрон и Трамп будут совместно боротся с коронавирусом

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп провели беседу о распространении коронавируса в мире и договорились о координации усилий по его предотвращению. Об этом в среду, 4 марта, сообщил французский лидер.

«Отличная дискуссия с Дональдом Трампом. Готовы координировать наши ответные меры в научных, медицинских и экономических вопросах в рамках председательства США в G7 на фоне COVID-19», — написал он в Twitter.

4 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сдерживание распространения коронавирусной инфекции должно стать приоритетом для всех стран. (iz.ru)