Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого подтвердили готовность поддерживать Украину в войне против РФ «столько, сколько будет необходимо».

Об этом говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца.

«Президент Республики и премьер-министр подтвердили решимость поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также поддерживать высокий уровень координации между партнерами для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах», — говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили продовольственный кризис, вызванный российской агрессией против Украины. Оба лидера подтвердили свою поддержку усилий Европы в экспорте продовольствия автомобильным и речным транспортом в рамках «маршрутов солидарности». (УНИАН)