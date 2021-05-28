Президент Франции Эммануэль Макрон допустил обязательную вакцинацию от коронавируса среди некоторых групп населения. Об этом сообщилтелеканал BFMTV.

«Все двери открыты», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

В то же время он подчеркнул, что предпочитает полагаться на сознательность и доверие французов в вопросах вакцинации.

Во Франции коронавирусом заразились 5 697 076 человек, из которых 109 327 скончались. За последние сутки к в стране выявили 13 933 новых случаев инфицирования.