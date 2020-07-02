Макгрегор может сменить вид спорта и стать рестлером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после объявления о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах может стать рестлером. На это намекнула компания The MacLife, принадлежащая ирландцу.

Аккаунт компании в Instagram опубликовал фотографию Макгрегора с двумя чемпионскими поясами: UFC и WWE — наиболее популярного и крупного промоушена по рестлингу.

Напомним, что в начале июня Макгрегор в третий раз объявил о том, что уходит из смешанных боев. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил окончание карьеры Конора в ММА. Всего на счету Макгрегора 22 победы в 26 поединках. (Газета.Ру)