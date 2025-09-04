Бывший боец смешанных единоборств Конор Макгрегор призвал своих подписчиков помочь ему стать президентом Ирландии, сообщает The Irish Times. Соответствующее видеообращение на фоне здания правительства он опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях.

В комментариях его тут же поддержал Илон Маск. «Никто не будет бороться за ирландский народ так сильно, как Конор Макгрегор!» — написал самый богатый человек в мире.

Макгрегор впервые намекнул на то, что не против стать президентом Ирландии еще полгода назад. Поводом стало его недовольство тем, что ирландское правительство намерено подписать пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища. Документ направлен на перераспределение миграционных потоков между всеми странами—членами союза. А Конор Макгрегор не хочет увеличения числа мигрантов в Ирландии.

Ранее сам Илон Маск неоднократно публично поддерживал протесты против мигрантов в разных странах, а также ультраправых активистов и партии. Так, недавно миллиардер обвинил нелегальных мигрантов в нападениях на детей в Шотландии, а до этого лично поздравил лидера «Альтернативы для Германии» с успешными результатами выборов в Бундестаг.

Помимо двух чемпионских титулов UFC в бэкграунде Конора Макгрегора есть судимость за изнасилование. 31 июля суд Дублина отклонил апелляцию спортсмена. Законодательство Ирландии не запрещает выдвигать свою кандидатуру в президенты гражданам с судимостью.