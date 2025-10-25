Кэтрин Коннолли, независимый кандидат с левыми политическими взглядами, уверенно побеждает на президентских выборах в Ирландии, свидетельствуют данные подсчета голосов, который пока не завершен.

В Ирландии прошли выборы 10-го президента страны, который сменит действующего главу государства Майкла Хиггинса. Подсчет голосов еще не закончился, но данные из всех округов указывают на сокрушительную победу Коннолли. По последним данным, она набирает 64% голосов против 28,8% за Хамфрис.

«Кэтрин станет президентом для каждого из нас. Она будет моим президентом, и я искренне желаю ей всего самого доброго», — заявила Хизер Хамфрис, которая представляла на выборах партию Fine Gael.

Выступая в своем родном графстве Голуэй, Коннолли сказала, что предварительные результаты ее «невероятно обрадовали».

Коннолли баллотировалась как независимый кандидат. Она известна левыми политическими взглядами и получила поддержку от ряда левых партий, включая иррендентистскую партию Sinn Fein. С 2016 года она заседает в ирландском парламенте, а до того работала психологом и адвокатом.

Коннолли открыто критиковала США и Европейский союз, выступает против увеличения оборонных расходов и за сохранение военной нейтральности. Ирландия участвует в программе партнерства с НАТО, но не является членом альянса. Ирландская армия очень невелика: 7557 человек по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Во время президентской компании Хизер Хамфрис обвиняла Коннолли в недостаточном осуждении действий России по сравнению с ее более громкими заявлениями по поводу ситуации в Газе.

«Я никогда, никогда не колебалась. Я говорю, что такая нейтральная страна, как наша, должна осуждать злоупотребление властью независимо от того, совершается ли оно Америкой или Россией», — заявила Кэтрин Коннолли в ответ на критику в свой адрес во время выступления в Дублине в сентябре.