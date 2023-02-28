Согласно докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в последние месяцы Иран продолжал увеличивать свои запасы обогащенного урана.

Запасы составили 3 760,8 килограмма на 12 февраля, против 3 673,7 килограмма в октябре, что более чем в 18 раз превышает предел, установленный международным соглашением 2015 года.

Как передает РГ, об этом говорится в тексте документа МАГАТЭ, с которым ознакомилось AFP за несколько дней до заседания Совета управляющих органа ООН. Ожидается, что в конце недели глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Тегеран для переговоров с властями Исламской Республики.

Между тем Тегеран отрицает намеренное обогащение урана до чистоты 84 процента на фоне продолжающихся проблем с глобальным надзорным органом в ядерной области и разногласий по ядерной сделке 2015 года.

Ранее Bloomberg сообщил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили уран, обогащенный до 84 процентов чистоты — чуть ниже 90 процентов, необходимых для создания атомной бомбы.