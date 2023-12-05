Власти Венесуэлы после референдума собираются принять законы, определяющие статус спорной территории Эссекибо, — то есть сделать регион, вокруг которого у страны спор с Гайаной, частью Венесуэлы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Иления Карраско.

Бразилия направила дополнительные военные подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной, добавляет портал G1. 3 декабря власти Венесуэлы провели референдум о присоединении Эссекибо, по итогам которого более 95% жителей поддержали аннексию региона. При этом The New York Times уточняет, что явка была крайне низкой, даже несмотря на принуждение госслужащих к голосованию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после референдума заявил, что «венесуэльский народ высказался громко и ясно» и что эта победа принадлежит ему. Президент Гайаны Ирфаан Али в свою очередь заверил гайанцев в мощной международной поддержке и предупредил о решимости армии.

Территориальный спор Венесуэлы и Гайаны относительно Эссекибо обострился в 2015 году после открытия в регионе нефтяных месторождений. Венесуэла считает, что во время испанского колониального периода этот регион принадлежал ей, хотя Международный арбитражный трибунал в 1899 году отнес Эссекибо к тогдашней Британской Гвиане (Гайана провозгласила независимость от Великобритании в 1966 году). 1 декабря 2023 года Международный суд ООН запретил Венесуэле нарушать территориальную целостность Гайаны.

Результаты выборов 2018 года, на которых Мадуро был переизбран на второй срок, сочли сфальсифицированными и западные, и латиноамериканские страны. Политика Мадуро, преемника Уго Чавеса, спровоцировала обвал ВВП в конце 2010-х в два раза, гиперинфляцию и бегство из страны более 7 млн человек. Власти национализировали активы ряда иностранных нефтяных компаний.

Низкую явку на референдуме эксперты называют провалом правительства Мадуро. По мнению главы исследовательского центра университета Андреса Белло в Каракасе Бениньо Аларкона, целью референдума о судьбе Эссекибо была попытка правительства проверить свою «избирательную машину» перед грядущими президентскими выборами. (moscowtimes.ru)