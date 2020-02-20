Мадуро подписал указ о реформе нефтедобывающей отрасли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о масштабной реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защитить промышленность от империалистической агрессии», — заявил Мадуро в ходе встречи с работниками нефтедобывающей отрасли. Его выступление транслировалось в его аккаунте в Twitter.
«Статья два создаёт полномочную президентскую комиссию по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности», — добавил президент.(РИА Новости)
| 2020-02-20T10:22:22+00:00 20 февраля 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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