Мадуро обвинил президента Колумбии в краже средств, выделенных венесуэльским мигрантам

Президент Колумбии Иван Дуке и представители оппозиции Венесуэлы украли средства, которые Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) выделили для помощи венесуэльским мигрантам. Об этом в четверг заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Я просил МОМ и УВКБ ООН о поддержке. Международные организации одобрили выделение средств, но их украли в Колумбии, их украли [президент] Иван Дуке и оппозиционеры во главе с [Хуаном] Гуаидо», — заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.