Льюис Хэмилтон одержал 90-ю победу в «Формуле-1»

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Тосканы, передает ТАСС.

Шестикратный чемпион мира выиграл 90-ю гонку в карьере, до повторения рекорда немца Михаэля Шумахера ему осталась одна победа.

В паузе между этапами завершилась сага о том, где продолжит карьеру четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Еще перед началом сезона было объявлено, что немец в конце года покинет команду «Феррари», поскольку не смог договориться о новом контракте. Практически сразу после этого СМИ стали сообщать, что Феттель договорился о переходе в команду «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет именоваться «Астон Мартин». И вот 10 сентября эта информация получила подтверждение — Феттель подписал контракт «на следующий сезон и дальше» и заменит в коллективе мексиканца Серхио Переса, контракт с которым будет досрочно расторгнут.

Гран-при Тосканы проходил на итальянской трассе «Муджелло», которая принадлежит «Феррари». Для итальянского коллектива прошедший этап стал 1000-м в «Формуле-1», и отметить юбилей на собственном треке во многом позволила пандемия, из-за которой календарь сезона серьезно перекроили, добавив несколько совершенно новых для чемпионата трасс. При этом Гран-при Тосканы стал первым в нынешнем сезоне этапом, который прошел при зрителях, — на трибуны ежедневно пускали около 3 тыс. болельщиков. Вот только поводов для радости итальянским поклонникам «Формулы-1» «Феррари» предоставила немного.

Команда полностью провалила два предыдущих этапа: в Бельгии и Феттель, и монегаск Шарль Леклер финишировали за пределами топ-10, на Гран-при Италии немец сошел из-за проблем с тормозами, а его партнер попал в серьезную аварию. Результаты «Феррари» в свободных практиках Гран-при Тосканы не вселили надежду в болельщиков, несмотря на то, что в одной из них Леклер занял третье место. Феттель при этом все три раза оказывался за пределами первой десятки.