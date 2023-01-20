Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Швецию о возможности серьезного ухудшения двусторонних отношений, если власти северной страны не примут меры противодействия в отношении террористов из Рабочей партии Курдистана (РПК). Так он прокомментировал состоявшуюся на днях, направленную против него акцию сторонников РПК в Стокгольме. Высказывания турецкого лидера на встрече с молодежью привел телеканал TRT.

«Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума о вхождении в НАТО в нашем парламенте они должны выдать нам порядка 130 террористов. Они этого не сделали. Мы видим, что на улицах Швеции проводятся акции РПК и предупреждаем местные власти. Однако, к сожалению, речи о прекращении таких акций не идет. Если ситуация не будет взята под контроль, наши отношения с Швецией могут стать еще хуже», — заявил Эрдоган.

При этом он добавил, что сторонники РПК свободно действуют в Финляндии, которая также подала заявку на вступление в НАТО, в Великобритании, ФРГ и Франции. «Турция будет определять свою позицию исходя из развития событий», — предупредил Эрдоган.

Итак, возникают резонные вопросы. Что мешает той же Швеции предпринять более решительные действия против находящихся на ее территории террористов из РПК? Ведь Стокгольм четко нацелен на вступление в НАТО, так что же, они надеются на то, что Турция может вдруг ослабить свои требования относительно членов РПК? Время-то идет, на что же расчет?

Глава Центра стратегических исследований и разработок (Турция) Рамия Мамедова комментируя эту ситуацию # отметила, что несколько дней тому назад в Стокгольме прошел митинг людей, которые поддерживают террористические организации «Курдистана».

«Минуло уже достаточно много времени с момента, когда Анкара выдвинула требование, чтобы эти ее граждане были переданы властям Турции. Швеция именно от этого и отказывается. И соответственно, под большим вопросом вновь оказывается будущее Швеции и Финляндии в НАТО – ведь без одобрения их членства со стороны Турции оно просто невозможно. И по факту та же Швеция не только не выдает Турции ее граждан, поддерживающих терроризм, она абсолютно никак не противодействует их возросшей активности на собственной территории», — подчеркнула директор центра.

«Вот эти митинги с оскорбительным подтекстом в адрес руководства Турецкой Республики, с плакатами, на которых нарисована голова президента Эрдогана с целящимся в нее пистолетом. На столбе перед зданием ратуши Стокгольма была подвешена за ноги кукла, похожая на Эрдогана. Это, конечно, уже неприемлемо, это просто перебор. И естественно, Анкара отреагировала на это жестко, соответствующим образом. В турецком истеблишменте это вызвало весьма резкие заявления в адрес Швеции, так же отреагировали и многие масс-медиа. Посол Швеции в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему был заявлен протест.

И можно сказать, что на данный момент руководство Турции вновь занимает весьма неодобрительную позицию по поводу возможности принятия Швеции в Североатлантический блок», — отметила Р.Мамедова.

Что происходит сегодня между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки? «Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время своей последней пресс-конференции дал журналистам вполне четкий ответ – мол, мы не можем выполнить все требования Турции, поставленные перед нами. А Анкара как известно поставила вопрос о выдаче ей членов РПК. Иначе приема в НАТО не будет.

В целом понятно, что за планируемым расширением Альянса стоят интересы Соединенных Штатов. Именно Америка в первую очередь хочет принять как можно больше членов в НАТО, которые будут однозначно на ее стороне. Поэтому Вашингтон и стремится к скорейшему приему в организацию Финляндии и Швеции. Как заявил бывший советник президента Трампа, в 2023 году необходимо рассмотреть вопрос дальнейшего членства Турции в НАТО, так как если Эрдоган останется у власти после выборов, то эта страна перестанет выполнять те требования, которые часто ставят США перед государствами-членами. Он также заявил, что Турция якобы является сегодня союзником России, даже несмотря на войну с Украиной», — рассказала эксперт.

Принимая во внимание всё это, можно сказать, что Турция стала барьером для США в реализации ее планов на Ближнем Востоке, считает она. «Вашингтону также не нравятся постоянные и настойчивые требования Анкары не оказывать никакого содействия никаким курдским террористическим организациям и содействовать сужению их поля деятельности.

Несколько дней назад прошла также информация о том, что швейцарские банки финансируют РПК, поддерживают эту организацию. На это тоже была резкая реакция в Турции, это стало одной из тем в мировой политике.

И все чаще звучат призывы к странам НАТО, группирующимся вокруг США, консолидированными усилиями постараться исключить Турцию из блока уже в этом году. Но дело в том, что сегодняшняя Турция это уже не та страна, что двадцать лет назад. Она имеет большие рычаги влияния на Ближнем Востоке, на Кавказе, проводит сильную политику во многих тюркских странах. И отстранить Турцию от всего этого или вновь подчинить ее внешнюю политику только своей воле, Западу будет уже не под силу.

Поэтому в период предстоящих парламентских и президентских выборов Турции Америка постарается сделать всё, чтобы к власти пришли силы, выгодные ей. То есть, те личности, которые откажутся от независимой внешней политики, и станут следовать в фарватере Штатов.

Значительная часть турецкого народа ясно представляет себе всю эту картину. Но, к сожалению, пока этого недопонимает в какой-то степени оппозиция.

После относительно недавнего теракта близ площади Таксим в Стамбуле, было доказано, что эти же организации готовили теракт в Анкаре. И после такого, конечно, не приходится удивляться, что Турция жестко требует, чтобы ей были переданы члены террористических организаций, которые живут в Швеции и Финляндии. Иначе в НАТО они не попадут. Я думаю, что в этом противостоянии Турция возьмет верх. К тому же, я допускаю, что и США могут еще изменить свои планы, трезво оценивая все возможности Турции в близких ей регионах, поскольку это тоже общий ресурс НАТО», — резюмировала директор турецкого исследовательского центра.