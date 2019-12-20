Лушников: «На любое предложение EMIN всегда отвечает: «Сделаем!».

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в пресс-конференции Международной антинаркотической федерации, которая представила в Азербайджане программу комплексного подхода к профилактике и лечению зависимостей.

Как сообщает #, в мероприятии также приняли участие народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, председатель правления «Национального антинаркотического союза» России Никита Лушников, депутат Парламента Республики Молдова Владимир Односталко, президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения (CIPIDA) Мирча Греку, автор программ ведущих российских и международных реабилитационных клиник Наталья Зенцова и главный нарколог клиники «Институт профилактики» Дмитрий Левинков.

В рамках встречи по обмену опытом международных организаций, занимающихся реабилитацией алко- и наркозависимостей специалисты представили методики профилактики, ориентированные на широкие возрастные группы, в том числе на детей и подростков.

Программы из Азербайджана на встрече были представлены Фондом помощи зависимым «Во имя жизни», который на пресс — конференции представил Эмин Агаларов.

Он рассказал о строительстве реабилитационного центра в Нардаране, отметив, что новосозданный фонд активно поддерживает Лейла Алиева:

«Я занимаюсь строительством здания центра, со своей частью я справлюсь быстро. Дальше дело будет за людьми, чья сфера деятельности профессионально связана с борьбой за спасение людей с различной зависимостью» — заявил народный артист.

Никита Лушников признался, что Эмин Агаларов является для него настоящим примером: «Мы во всем ощущаем его поддержку. На любое предложение он всегда отвечает: «Сделаем!».

Отдельную благодарность Лушников выразил Лейле Алиевой, особо отметив ее безграничную доброту и любовь к людям.

В свою очередь, Лейла Алиева поблагодарила всех людей, задействанных в этом проекте, заявив, что спасать людей, помогать им преодолевать трудности, в которые они попали в независимости от причин, побудивших их столкнуться с любой формой зависимости — это большая важная миссия.

«Спасибо Эмину за его безграничное сердце, Никите, за его желание и стремление помогать людям. Уверена, что это только начало и впереди нас ждут большие результаты», — сказала Лейла Алиева.

Участники мероприятия рассказали о комплексном подходе, предлагаемым МАФ, в решении проблем наркомании, а также о профилактике компьютерной игровой зависимости у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

«Проблема наркомании сегодня — это серьезная мировая угроза. С ней невозможно бороться в одиночку. Международная Антинаркотическая федерация создавалась с целью обмена опытом и популяризации самых эффективных программ профилактики и лечения зависимостей. Азербайджан сегодня стремится к прогрессивному подходу в решении проблемы. И мы верим, что даже в перспективе нескольких лет мы наглядно увидим снижение темпов распространения зависимостей», — комментирует проблему Председатель правления МАФ, Никита Лушнико.

Мирча Греку рассказал участникам встречи о пользе сказкотерапии, отметив, что в этом проекте приняли участие около 35 000 человек из 6 стран.

Проект представляет собой сборник из 5 сказок, направленных на профилактику у детей дошкольного возраста чувства меры и агрессивного поведения и страха.

Отметим, что Международная антинаркотическая федерация (МАФ) была создана в октябре 2019 года по инициативе специалистов международного класса: врачей, психологов, педагогов, социальных работников и юристов, из Российской Федерации, Молдовы, Азербайджана, Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана, Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии, Словакии, Чехии, Албании, Сербии, Словении, Черногории, Италии, Турции, Израиля, Руанды, Таиланда, Конго, которые хотят участвовать на местном, национальном и международном уровне в конкретных мероприятиях по профилактике и предотвращению употребления и незаконного оборота наркотиков.

Заявления о вступлении в МАФ подали представители организаций из 30 стран.