Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что решение вопроса о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет совместным с Россией. В Telegram-канале «Пул Первого» уточняется, что у белорусского главы состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам президента Беларуси, решение о признании т.н. «ЛНР» и «ДНР» будет для Минска и Москвы взаимовыгодным. В настоящий момент Лукашенко не приводит условия признания Беларусью самопровозглашенных республик.