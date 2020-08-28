Лукашенко в очередной раз попытался напугать народ Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии и угрозы со стороны западных государств Россия и республика задействуют совместную группировку войск. Как пишет в пятницу, 28 августа, издание БелТА, глава Беларуси договорился об этом с российским президентов Владимиром Путиным.

— Если дернутся за пределами Беларуси, то надо будет задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является армия Беларуси. А Россия нас будет поддерживать и двигаться за нами. Им (Западу) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию, — отметил президент страны.

Александр Лукашенко отметил также, что пока ни один солдат из России не пересек белорусскую границу, поскольку со сложной ситуацией Минск справляется сам. Глава государства считает, что республика в случае обострения ситуации может превратиться в «театр военных действий», который страны Запада используют против России. (kp.ru)