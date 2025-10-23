Владимир Путин заявил об отказе прекращать боевые действия в Украине, несмотря на новые санкции США, и пригрозил «ошеломляющим ответом» на возможные удары крылатыми ракетами Tomahawk по территории России. Соответствующие заявления он сделал после участия в съезде Русского географического общества.

Комментируя новые ограничения со стороны США, Путин отметил, что эти меры «имеют два аспекта — чисто политический и экономический» и являются «попыткой оказать давление». При этом он подчеркнул, что «ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением», фактически отвергнув возможность прекращения войны.

Также Владимир Путин пообещал дать «серьезный, если не сказать ошеломляющий», ответ на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе ракетами Tomahawk. «Пусть они об этом подумают», — пригрозил он. Разговоры о поставках Tomahawk Киеву Путин назвал «попыткой эскалации конфликта».

Говоря об отмене президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште, Путин заявил, что Трамп «решил, скорее, перенести» встречу. «Ее (встречу) надо подготовить. Иначе было бы ошибкой выйти без результата», — сказал он. При этом Путин указал, что «диалог всегда лучше, чем конфронтации и, тем более, война».

23 октября Трамп сообщил, что саммит с Путиным в Будапеште не состоится, так как стороны «не смогут достичь поставленной цели». Американский лидер добавил, что у него всегда было ощущение: Путин «хочет забрать всю Украину», но США этого не допустят. «Мы не хотим, чтобы у него было все», — подчеркнул Трамп.

Одновременно с отменой встречи США объявили о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Трамп объяснил это тем, что «время пришло» и подчеркнул свою надежду на то, что Путин «станет разумнее».

На прошлой неделе Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться в Будапеште для обсуждения условий прекращения войны в Украине. Вскоре американская сторона предложила остановить боевые действия по линии фронта — Киев поддержал эту идею, но Кремль категорически отверг. (moscowtimes.ru)