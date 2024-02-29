Президент России Владимир Путин, выступающий в четверг, 29 февраля, с посланием Федеральному собранию, начал речь с темы российского вторжения в Украину.

«Россия сейчас ведёт праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность», — подчеркнул Путин. Он также утверждает, что «специальную военную операцию» (так российские власти называют войну против Украины) поддержало «абсолютное большинство россиян».

Путин также вновь высказал резкую критику в адрес западных стран. «Запад стремится не просто сдержать наше развитие — вместо России им нужно вымирающее пространство», — утверждает российский президент. Одновременно он добавил, что Запад «просчитался».

«Запад продолжает лгать, говорить, что Россия собирается напасть на Европу. Это бред. Заговорили об отправке на Украину натовских контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял контингенты. Теперь последствия для интервентов будут куда более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — сказал Путин.

Владимир Путин назвал «демагогией» заинтересованность Вашингтона в «стратегической стабильности».

«У нас есть основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности — это демагогия», — сказал президент в послании Федеральному собранию.

По его словам, в преддверии президентских выборов в США, Вашингтон хочет показать, что по-прежнему «правит миром», и США будет договорится только по тем вопросам, где и выгодно и на своих условиях.

«Но так, безусловно, не пойдет. Наша позиция понятна. Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наш национальный интерес и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России», — заключил Путин. (svoboda.org; moscowtimes.ru)