Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести в Беларуси встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщает #, информацию об этом распространило «БелТА».

«Мы можем встретиться здесь (ред. — Беларусь) втроем. Почему бы не сделать это ради прекращения войны? Если Байден хочет прекратить войну, мы примем его, Польша недалеко отсюда, могу прислать самолет. В Беларуси есть международные аэропорты, и рейс номер один, который доставит Байдена, может приземлиться здесь», — сказал он.

Лукашенко также напомнил о визите экс-президента США Билла Клинтона в Беларусь: «Таким же образом приехал в нашу страну и Клинтон. Если Байден приедет, то мы втроем сядем и решим все проблемы. Я вам гарантирую, что Владимир Путин тоже приедет сюда, и все проблемы будут здесь решены», — отметил он.