Лукашенко посоветовал «не париться» и позвал всех на субботник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус в эфире телеканала СТВ.

По словам политика, у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. «Тесты — ни к черту <…> Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал лидер республики.

Лукашенко посоветовал гражданам «не париться по поводу этой болезни». Он также отметил, что Белоруссия с новым вирусом справляется успешно. По его словам, в Минске «уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей».

Ранее стало известно, что вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, в Белоруссии с 20 апреля возобновится учебный процесс в школах, а 25 апреля будет проведен республиканский субботник.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,2 миллиона человек; 148 тысяч скончались, 558 тысяч излечились.