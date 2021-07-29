Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Белта.

Кроме того, Михневич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Бельгии и в Люксембурге. «В связи с выходом в отставку», — говорится в сообщении.

Александр Михневич освобожден от должности на фоне ухудшения отношений Минска и Брюсселя. Ранее ЕС ввел несколько пакетов санкций против Беларуси, на что Лукашенко отказался помогать Евросоюзу в борьбе с нелегальной миграцией