Лукашенко объявил, что жив — Тихановская выпустила новое обращение

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что он покинул страну, пишет РИА «Новости».

«Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают», — сказал Лукашенко.

Тем временем в Беларуси уже пятый день продолжается протест против фальсификации выборов и милицейского насилия. К забастовкам присоединяется все большее число предприятий, в то время как главы МИД стран Евросоюза готовятся к поиску выхода из сложившегося кризиса.

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выпустила новое обращение.

Сначала она поблагодарила всех, кто поддержал ее. По словам политика, сторонников перемен — большинство и они сделали невозможное.

«Этому есть документальное подтверждение – копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой – 90%», — сказала Тихановская.

Кандидат отметила, что защищать выбор народа можно только законными и ненасильственными способами, и указала на то, что сейчас на улицах белорусских городов происходит кровавая бойня.

«Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное», — подчеркнула она.

Тихановская призвала власть прекратить произвол и пойти на диалог. Для этого она попросила мэров городов 15 и 16 августа организовать мирные массовые собрания.

В конце речи политик еще раз заявила о «невоинственности» демонстрантов и произнесла слова благодарности тем силовикам, которые отказались выполнять «преступные приказы», а также объявившим забастовку предприятиям.

«Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую. Ссылка будет под видео. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны», — заключила она.