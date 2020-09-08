Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что срок его работы на занимаемой должности, вероятно, превышен, однако только он может сейчас «защитить белорусов». Такое мнение он высказал в интервью российским телеканалам, слова белорусского лидера привел корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», — процитировал белорусского лидера журналист в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» во вторник.

Александр Лукашенко является президентом Республики Беларусь с 1994 года. Согласно результатам последних президентских выборов от 9 августа, Лукашенко вновь одержал победу, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. (ТАСС)