Минск во время выборов президента Соединенных Штатов намерен болеть за Дональда Трампа, обещавшего за сутки остановить Североатлантической альянс, участвующих в боевых действиях на стороне Украины против РФ, утверждает президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко ответил на вопрос, может ли Трамп, если станет президентом США, согласиться приехать в Минск для участия в переговорах по ситуации на Украине.

«Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину…», — подчеркнул Лукашенко.