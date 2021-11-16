Национальная Интернет-премия NETTY-2021 подведет итоги 16-18 декабря. Церемония награждения состоится с ограниченным количеством гостей, учитывая пандемию, сообщили # организаторы.

Победителям вручается главный приз конкурса — статуэтка NETTY, номинанты получают соответствующие дипломы.

В рамках конкурса называются лучшие азербайджанские ИТ-проекты, значимые веб-ресурсы, передовые деятели в сфере информационных технологий.

В этом году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

«Государство и Общество», «Бизнес и Финансы», «Наука, Образование и Инновации», «Здоровье, Спорт и Туризм», «Информация и Новости», а также «Культура, Искусство и Творчество».

Помимо этого, будут определены победители во внеконкурсных почетных номинациях — «ИТ-Событие года», «За личный вклад в развитие ИТ в Азербайджане».

Прием заявок участников конкурса принимается до 30 ноября. С 1 по 7 декабря будет проходить голосование экспертного совета и виртуального жюри, формирующее список номинантов. После этого для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

На соискание премии выдвинуты веб-сайты, приложения, ресурсы на социальных платформах. Победители будут определятся в каждом из направлений по заявленным основным номинациям. Говоря о «виртуальном жюри», организаторы подчеркивают, что оно формируется из интернет-пользователей, которые должны для этого зарегистрироваться на сайте премии с помощью социальных сетей.

«Академия NETTY» представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана.

NETTY — первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий, основанная в 2004 году. Создана для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.