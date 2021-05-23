Действия Беларуси, касающиеся задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, будут иметь серьезные последствия.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта «Минск» РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Беларуси сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.

«Великобритания обеспокоена сообщениями об аресте журналиста Nexta Романа Протасевича и обстоятельствами, которые привели к его вынужденной посадке в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Этот странный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия», — написал глава британского МИД в Twitter.