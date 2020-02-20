Лондон планирует отказаться от дешевой рабочей силы из Европы

После выхода Великобритании из ЕС правительство этой страны намерено резко ограничить приток низкоквалифицированных кадров. План миграционной реформы, которая должна быть запущена с 1 января 2021 года и отдает преимущества квалифицированным специалистам, был представлен в Лондоне в среду, 19 февраля.

Предполагается ввести систему баллов, при которой будут учитываться образование иммигранта, его квалификация, зарплата и профессия. Виза будет выдаваться только тем, кто получит достаточное количество баллов. При этом иностранцы должны будут продемонстрировать хорошее знание английского языка и иметь предложение работы с годовой зарплатой не менее 25 600 фунтов стерлингов (около 31 000 евро).

Такая система создаст предпосылки для того, что в Великобританию «будут приезжать люди с правильными умениями и поддерживать нашу страну и нашу экономику», заявила на презентации правительственных планов министр внутренних дел Прити Пател. (DW)