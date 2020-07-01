Логика отдыхает, когда начинают говорить некоторые депутаты Милли Меджлиса

29 июня 2020 года депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов предложил принять меры в отношении распространяющих слухи о коронавирусе.

«Некоторые пишут в соцсетях, что пандемии нет. Нужно принять меры и против них», — отметил председатель комитета.

Конечно же, господин Новрузов всегда славился нестандартными, порою доходящими до абсурда высказываниями и предложениями. Чего стоит его фраза, превратившаяся в «квновскую» шутку, про «котлету Молотова» или же такие перлы, как «в Европе государства платят деньги за детей тем семьям, у которых нет детей»… Но на этот раз Новрузов превзошел даже сам себя. Не знаем, понимает ли он суть своего призыва, но получается, что депутат от правящей партии призывает наказывать за то, что какой-то гражданин Азербайджана, пусть и ошибочно, но думает, что коронавируса нет…

Юрист, специалист по правам медиа Алескер Мамедли не понимает, как Сиявуш Новрузов собирается привлекать к ответственности или же принимать меры за распространение слухов о пандемии. «Распространение ложных слухов является клеветой в отношении конкретного лица и подразумевает ответственность по статье 147 уголовного кодекса Азербайджана. В Уголовном кодексе ничего не говорится о привлечении к ответственности за распространение слухов о пандемии», — отметил Алескер Мамедли.

Отметим, что согласно статье 147 Уголовного кодекса клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов, либо общественными работами на срок от двухсот сорока до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

Эксперт в области медиа Гулу Магеррамли посоветовал народным избранникам, прежде чем делать какие – то заявления изучить соответствие своих высказываний требованиям закона. По мнению Магеррамли, медиа имеет право выступать с прогнозами относительно пандемии. «Но независимо от выступления того, или иного депутата, журналисты должны быть максимально ответственными в освещении вопросов пандемии», — сказал Гулу Магеррамли #.

Член правления Совета прессы Азер Хасрет считает заявление Сиявуша Новрузова не до конца обдуманным. «Нельзя привлекать к ответственности только за то, что кто-то сказал неправду», — считает Азер Хасрет.

Руководитель Объединения Журналистов Азербайджана «Йени Несил» Ариф Алиев считает, что не стоит обсуждать каждую ерунду, высказанную нашими депутатами: «Такие высказывания делались и раньше. Подобные призывы противоречат всякой логике, здравому смыслу и действующему законодательству».