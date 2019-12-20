Ливийская армия потребовала от формирований ПНС покинуть Триполи и Сирт

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара потребовала от вооруженных формирований, лояльных признанному мировым сообществом Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, в течение 72 часов покинуть города Триполи и Сирт. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

В течение указанного срока ЛНА обязуется не атаковать силы, отступающие из Триполи и Сирта. Если лояльные ПНС формирования не выполнят условия ультиматума, атаки на их позиции со стороны ЛНА возобновятся.

Представитель ЛНА также прокомментировал тиражируемую рядом арабских СМИ информацию о планах ПНС в ближайшее время обратиться с просьбой к Турции направить войска в Триполи. По словам аль-Мисмари, намерения Сараджа напоминают ему «попытку утопающего ухватиться на соломинку».(ТАСС)