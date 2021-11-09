Литва в связи с миграционным кризисом на внешних границах ЕС с Беларусью намерена с полуночи 10 ноября ввести чрезвычайное положение в приграничной зоне сроком на один месяц. Правительство в Вильнюсе во вторник, 9 ноября, одобрило соответствующее предложение МВД и передало его на рассмотрение сейма.

Режим ЧП будет действовать в пятикилометровой полосе на всем протяжении литовско-белорусской границы, а также в пунктах регистрации и содержания беженцев и в радиусе 200 метров вокруг них. Накануне в одном из таких пунктов вспыхнули беспорядки, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

«Мы видим, что происходит на польско-белорусской границе, и это, естественно, означает, что нам нужно готовиться к таким же вторжениям и нападениям», — заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, указав, что необходимо усилить безопасность границ. Свои планы министр намерена обсудить 9 ноября и с германским коллегой Хорстом Зеехофером.