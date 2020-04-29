Лига чемпионов может быть доиграна на нейтральных полях

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов могут быть доиграны на нейтральных полях, сообщает британское издание The Guardian.
Такую меру рассматривает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). К подобному варианту Союз может прийти из-за того, что на территории Франции был продлен запрет на проведение массовых мероприятий, а также досрочно завершен чемпионат страны по футболу.
При этом французский «ПСЖ» уже вышел в четвертьфинал турнира, однако провести матчи на своей территории, если сезон Лиги чемпионов будет возобновлен, не сможет.