Лига чемпионов: «Карабах» против «Мольде»

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» проведет очередной матч в квалификации Лиги чемпионов.

Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова проведут в Ларнаке (Кипр) матч 3-го раунда ЛЧ против норвежского клуба «Мольде».

Победитель этой пары в плей-офф раунде квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары «Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия).

21:00 «КАРАБАХ» (Азербайджан) – «МОЛЬДЕ» (Норвегия).

Ларнака (Кипр), стадион «АЕК Арена».

Главный судья: Срджан Йованович (Сербия).