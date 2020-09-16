Лига чемпионов: «Карабах» против «Мольде»

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» проведет очередной матч в квалификации Лиги чемпионов.
Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова проведут в Ларнаке (Кипр) матч 3-го раунда ЛЧ против норвежского клуба «Мольде».
Победитель этой пары в плей-офф раунде квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары «Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия).
21:00 «КАРАБАХ» (Азербайджан) – «МОЛЬДЕ» (Норвегия).
Ларнака (Кипр), стадион «АЕК Арена».
Главный судья: Срджан Йованович (Сербия).