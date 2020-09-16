Лига чемпионов: «Карабах» против «Мольде»

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» проведет очередной матч в квалификации Лиги чемпионов.

Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова проведут в Ларнаке (Кипр) матч 3-го раунда ЛЧ против норвежского клуба «Мольде».

Победитель этой пары в плей-офф раунде квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары «Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия).

21:00 «КАРАБАХ» (Азербайджан) – «МОЛЬДЕ» (Норвегия).

Ларнака (Кипр), стадион «АЕК Арена».

Главный судья: Срджан Йованович (Сербия).

| 2020-09-16T08:19:02+04:00 16 сентября 2020, 10:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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