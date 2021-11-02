Английский футбольный клуб «Челси» обыграл шведский «Мальмё» со счетом 1:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Швеции.

Как передает ТАСС, мяч забил Хаким Зиеш (56-я минута).

«Челси» и «Мальмё» выступают в группе H вместе с петербургским «Зенитом» и итальянским «Ювентусом». После поражения «Мальмё» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако шведский клуб еще может попасть в Лигу Европы.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Челси» проведет дома против «Ювентуса» 23 ноября, «Мальмё» в этот же день примет «Зенит». Матч между «Ювентусом» и «Зенитом» состоится позднее во вторник, начало встречи — 23:45 (бакинское время).