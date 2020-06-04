Лидеры Турции и Ливии рассказали об итогах переговоров в Анкаре

Обеспечение стабильности в Ливии является одним из приоритетов внешней политики Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файизом Сарраджем в четверг Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

Президент Турции отметил, что, несмотря на происки сторонников Халифы Хафтара, правительство Нацсогласия Ливии предприняло все возможные шаги по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции.

Эрдоган подчеркнул, что история не забудет тех, кто поддерживая Хафтара, вверг Ливию в пучину кровопролития.

Президент Турции заявил, что Халифа Хафтар не может принимать участия в переговорах по ливийскому конфликту. «Лицо, чьи действия постоянно угрожают будущему Ливии, не вправе быть представленным за столом переговоров», — сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган дал высокую оценку действиям официального Триполи.

«Саррадж и возглавляемое им правительство всегда придерживалось позитивной позиции по политическому процессу под эгидой ООН, несмотря на все военные преступления и преступления против человечности, совершаемые Хафтаром и его бандами», — сказал турецкий лидер.

Турция не оставит собратьев в Ливии наедине с угрозой наемников и путчистов, заверил Эрдоган, подчеркнув, что Анкара будет на всех международных платформах поддерживать усилия правительства Сарраджа по справедливому урегулированию ливийского конфликта.

Президент Турции сообщил, что по итогам переговоров с главой ливийского правительства принято решение о расширение сфер сотрудничества в Ливии. «Турция и Ливия планируют углубить взаимодействие, в том числе, по вопросу разведки и бурения месторождений в Восточном Средиземноморье», — пояснил Эрдоган.

Премьер ПНС Ливии Файиз Саррадж выразил благодарность Турции за исторически значимую и решительную позицию по ливийскому конфликту.

«Правительство Национального согласия Ливии продолжит борьбу вплоть до окончательной победы над противником. Триполи не собирается последующем проводить переговоры с Халифой Хафтаром», — подчеркнул премьер Ливии.