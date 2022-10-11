Лидеры стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по итогам встречи в онлайн-формате приняли совместное заявление о ситуации вокруг Украины.

Как передает ТАСС, текст заявления во вторник распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

Страны G7 осуждают и безоговорочно отвергают «незаконную попытку аннексии» Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в дополнение к Автономной Республике Крым и Севастополю. Они никогда не признают «бутафорские референдумы, которые Россия использует, чтобы ее обосновать».

Лидеры призвали все страны безоговорочно отвергать нарушения международного права и требовать от России прекращения боевых действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода всех своих сил и военной техники с территории Украины.

G7 поддерживает целостность Украины, подтверждает ее право защищать признанную международным сообществом территорию «в соответствии с международным правом, в особенности с Уставом ООН» и «восстановить полный контроль над ней».

G7 намерена продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку «столько, сколько потребуется», а также готова помогать Киеву в подготовке к зиме.

Лидеры считают, что мирное урегулирование в Украине должно включать восстановление страны, в том числе за счет средств из России.

Члены Группы семи заверили, что «в целях жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования по-прежнему готовы достичь договоренностей с заинтересованными странами и институтами и Украиной». Эти договоренности касаются «устойчивых обязательств в сфере безопасности», а также гарантий того, что «Украина сможет защитить себя, обеспечить свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую агрессию».

«Семерка» сообщила о необходимости «привлечь Россию к ответственности за преступления».

Страны Группы семи призвали Минск перестать содействовать Москве в ведении спецоперации на Украине.

Лидеры предупредили о том, что применение химического, биологического или атомного оружия на Украине будет иметь серьезные последствия.

«Семерка» выразила глубокую обеспокоенность преднамеренным повреждением трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» указав, что решительно осуждают любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствуют продолжающиеся расследования.

В заявлении подчеркивается, что страны «будут действовать в тесной координации, чтобы устранить негативное влияние российской агрессии на глобальную экономическую стабильность, в том числе путем продолжения сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и доступности в странах G7 и за ее пределами».

Страны Группы семи заявили, что поддерживают действия МАГАТЭ, направленные на обеспечение безопасного функционирования Запорожской АЭС, а также осуждают действия России на ЗАЭС и то давление, которое оказывается на ее сотрудников. Это является «дальнейшей безответственной эскалацией обстановки», и страны намерены привлекать Россию к ответственности за любой инцидент, который возникнет в результате ее действий.

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-консультации с лидерами стран Группы семи снова заявил, что не будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.