Лидеры стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по итогам встречи в онлайн-формате приняли совместное заявление о ситуации вокруг Украины.
Как передает ТАСС, текст заявления во вторник распространила пресс-служба кабмина ФРГ.
Страны G7 осуждают и безоговорочно отвергают «незаконную попытку аннексии» Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в дополнение к Автономной Республике Крым и Севастополю. Они никогда не признают «бутафорские референдумы, которые Россия использует, чтобы ее обосновать».
Лидеры призвали все страны безоговорочно отвергать нарушения международного права и требовать от России прекращения боевых действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода всех своих сил и военной техники с территории Украины.
G7 поддерживает целостность Украины, подтверждает ее право защищать признанную международным сообществом территорию «в соответствии с международным правом, в особенности с Уставом ООН» и «восстановить полный контроль над ней».
G7 намерена продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку «столько, сколько потребуется», а также готова помогать Киеву в подготовке к зиме.
Лидеры считают, что мирное урегулирование в Украине должно включать восстановление страны, в том числе за счет средств из России.
Члены Группы семи заверили, что «в целях жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования по-прежнему готовы достичь договоренностей с заинтересованными странами и институтами и Украиной». Эти договоренности касаются «устойчивых обязательств в сфере безопасности», а также гарантий того, что «Украина сможет защитить себя, обеспечить свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую агрессию».
«Семерка» сообщила о необходимости «привлечь Россию к ответственности за преступления».
Страны Группы семи призвали Минск перестать содействовать Москве в ведении спецоперации на Украине.
Лидеры предупредили о том, что применение химического, биологического или атомного оружия на Украине будет иметь серьезные последствия.
«Семерка» выразила глубокую обеспокоенность преднамеренным повреждением трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» указав, что решительно осуждают любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствуют продолжающиеся расследования.
В заявлении подчеркивается, что страны «будут действовать в тесной координации, чтобы устранить негативное влияние российской агрессии на глобальную экономическую стабильность, в том числе путем продолжения сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и доступности в странах G7 и за ее пределами».
Страны Группы семи заявили, что поддерживают действия МАГАТЭ, направленные на обеспечение безопасного функционирования Запорожской АЭС, а также осуждают действия России на ЗАЭС и то давление, которое оказывается на ее сотрудников. Это является «дальнейшей безответственной эскалацией обстановки», и страны намерены привлекать Россию к ответственности за любой инцидент, который возникнет в результате ее действий.
Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-консультации с лидерами стран Группы семи снова заявил, что не будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.