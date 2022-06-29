Лидеры стран НАТО приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами альянса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении по итогам саммита организации в Мадриде.

«Мы вновь подтверждаем приверженность политике открытых дверей. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами альянса и договорились о подписании протоколов о присоединении», — отмечается в нем.

Как указали участники встречи, присоединение двух североевропейских государств сделает «НАТО сильнее, а евроатлантический регион — безопаснее». В альянсе также подчеркнули, что безопасность Финляндии и Швеции «имеет первостепенное значение для НАТО».«При любом присоединении к Североатлантическому альянсу крайне важно учитывать законные интересы безопасности всех стран — членов НАТО», — говорится в документе. В этой связи участники саммита приветствовали заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией.