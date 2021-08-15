Экс-премьер Ливана и лидер суннитского движения «Аль-Мустакбаль» Саад Харири возложил на руководство страны ответственность за взрыв топливного резервуара в районе Аккар на севере республики, посоветовав президенту Мишелю Ауну уйти в отставку.

«Происшествие в Аккаре ничем не отличается от прошлогоднего взрыва в морском порту Бейрута, — написал он на своей странице в Twitter в воскресенье. — Поэтому в нормальной стране всем ответственным за халатность — от президента до последнего чиновника — следовало бы подать в отставку».

По данным Ливанского общества Красного Креста, 22 человека погибли и 79 пострадали в воскресенье при взрыве резервуара для хранения мазута в населенном пункте Тлейла в Аккаре, несколько человек пропали без вести. По сведениям ливанского телеканала MTV, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута. Взрыв прогремел в 03:30 по местному времени (совпадает с мск), следом вспыхнул сильный пожар. Как сообщили очевидцы, спасатели сумели локализовать пламя.