Лидер протестов в Болгарии пообещал их эскалацию

Лидеры антиправительственных выступлений в Болгарии намерены активизировать протесты. «Кульминацией протестов станет общенациональная демонстрация в Софии и акция блокады по всей стране в следующую среду», — заявил в воскресенье, 26 июля, один из руководителей протестных акций Николай Хаджигенов.

Председатель оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова в очередной раз потребовала отставки правительства. «Требования протестующих должны быть, наконец, выполнены», — заявила она.

Спикер парламента Цвета Караянчева ожидаемо встала на сторну правительства. По ее мнению отставка премьер-министра приведет к роспуску правительственного кабинета и парламента. Таким образом, страна может оказаться в состоянии безвластия, что недопустимо в условиях пандемии.

Протесты в Болгарии под лозунгом «Защитим демократию!» продолжаются 18-й день подряд. Их участники обвиняют премьер-министра страны Бойко Борисова в коррупции и требуют отставки, как его, так и главного прокурора страны Ивана Гешева. (DW)