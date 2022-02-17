Отношения между Турцией и Израилем проходили разные этапы развития. Но однозначно можно сказать, что последние 10 лет отношения двух стран находились в кризисе. Сейчас ожидается визит президента Израиля в Турцию. Из Анкары звучат ряд положительных месседжей, направленных на улучшение взаимоотношений. О том, какие ожидания есть в Израиле от визита Ицхага Герцога в Анкару, рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Скоро состоится визит президента Израиля в Турцию. Очевидно, что стороны взяли курс на улучшение отношений. Каким вам представляется выход из кризиса отношений?

— Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Анкару состоится 9-10 марта и станет открытием новой страницы в отношениях между Израилем и Турцией. Стоит отметить, что в преддверии визита состоялся ряд телефонных звонков между Герцогом и Эрдоганом. 6 февраля президент Израиля Ицхак Герцог побеседовал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, заразившимся коронавирусом. Герцог пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления. Из канцелярии Герцога передали, что Эрдоган поблагодарил его за интерес, проявленный к его здоровью. 13 февраля был ответный звонок, инициированный турецкой стороной, и поводом для него стало принесение соболезнований в связи с кончиной матери Ицхака Герцога. Возможно по этой причине визит был немного сдвинут.

Но такой обмен звонками дает положительный настрой в преддверии встречи. Ведь выход из кризиса всегда начинается с обмена мнениями заинтересованных сторон. И как мы видим в последнее время, этот интерес взаимен.

— Ожидается, что на днях состоится визит турецкой делегации в Израиль и Палестину. Этот визит предусмотрен в преддверии визита президента Израиля. Какие ожидания у израильской стороны от улучшения отношений?

— Обмен делегациями говорит о положительной тенденции в развитии, а точнее в восстановлении хороших отношений между Израилем и Турцией. Турция ранее была солидным экономическим партнером Израиля, товарооборот составлял десяток миллиардов долларов. А большинство израильтян предпочитало отдыхать на турецких курортах Средиземноморья, игнорируя чаще всего то же море у себя. После отказа американцев поддержать строительство газопровода из Израиля в Европу через Кипр и Грецию, Турция осталась единственным вариантом для транспортировки израильского газа в Европу. Так что, в Израиле есть большой интерес и в правительстве, и в народе к восстановлению отношений с Турцией.

— Какую роль сыграл в улучшении отношений Азербайджан?

— Нам всем кажется, что личное отношение президента Азербайджана Ильхама Алиева к Израилю, доверие, с которым он относиться к евреям, сыграло существенную роль в том, что его друг и партнер президент Турции Реджеп Эрдоган начал делать шаги в сторону нормализации отношений между нашими странами. Думаю, что пример Азербайджана, как взаимовыгодно можно дружить с еврейским государством, стал отправной точкой для контактов с другими странами мусульманского мира.

— Недавно состоялся визит израильского президента в ОАЭ. Какие процессы идут на Ближнем Востоке, можно ли сказать, что в отношениях арабов и евреев открывается новая страница?

— Официально Израиль стал дружить с рядом арабских стран не более года назад. Хотя, как показывает практика, наши взаимоотношения под ковром, вдали от многих глаз, были развитой практикой с большинством стран арабского мира. Сегодня наши отношения с ОАЭ, Бахрейном, Марокко переходят на новый уровень общения, и одной из причин этого стал общий враг Иран и поддерживаемые им террористические организации Ближнего Востока. Поэтому кроме экономических плюсов, что может принести это сотрудничество, оно еще может стать стратегическим, включая в себя в будущем возможность создания военного союза, своего рода арабо-израильского НАТО.