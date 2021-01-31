Леонид Кравчук: «Ситуации в Донбассе обостряется»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что ситуация на Донбассе обостряется. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

«Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум «Русский Донбасс» и провозглашены разные заявления, тезисы, «матушка Россия, забери нас к себе», — сказал он.

Кравчук отметил, что на заседаниях ТКГ звучат требования о том, что Украине нужно выполнять Минские договоренности. (gazeta.ru)

| 2021-01-31T22:28:49+04:00 1 февраля 2021, 00:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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