Лавров заявил, что Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Карабахе

Москва и Тегеран отмечают обоюдный интерес в углублении диалога по ряду региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении», — сказал глава МИД РФ.