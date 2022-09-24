Вашингтон провозгласил задачу подчинения азиатских пространств.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации: «либо с нами, либо против нас». Третьего не дано, никаких компромиссов, — отметил министр. — Продолжая бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры блока к границам России, теперь США поставили задачу подчинения азиатских пространств. Запад вместо честного диалога и поиска компромиссов идет на грубые провокации и инсценировки».

При этом Лавров напомнил, что на июньском саммите НАТО в Мадриде Североатлантический альянс провозгласил «неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона». «Под лозунгом «Индо-Тихоокеанских стратегий» создаются закрытые форматы, подрывающие всю создававшуюся десятилетиями вокруг АСЕАН открытую и инклюзивную региональную архитектуру. В дополнение ко всему затеяли «игру с огнем» вокруг Тайваня, обещая ему военную поддержку», — указал глава МИД РФ.