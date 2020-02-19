Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию

Россия в сирийском Идлибе поддерживает армию САР, которая лишь отвечает на провокации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Демилитаризованная полоса на всем протяжении периметра идлибской зоны до сих пор не создана. Более того, обстрелы из зоны деэскалации по позициям сирийской армии, гражданским объектам и попытки атаковать нашу военно-воздушную базу Хмеймим продолжаются», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади.