Лавров позвонил Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым выразил обеспокоенность продолжающимися обстрелами в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Министры обсудили резкое обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Также российская сторона выразила готовность вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжать предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.