Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в ряд стран Латинской Америки, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом сообщает ТАСС.

«С 17 по 21 апреля министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров совершит поездку в ряд стран Латинской Америки, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Главу российского внешнеполитического ведомства ждет насыщенная программа, включающая прием у высшего руководства этих государств и переговоры с главами МИД», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.