Вопросы постконфликтного восстановления региона Южного Кавказа будут подробно обсуждаться завтра на встрече министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.

Об этом говорится в информации, распространенной МИД России накануне переговоров, которые Хакан Фидан проведет с Сергеем Лавровым 31 августа.

Отмечено, что на переговорах планируется обстоятельно проанализировать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций и постконфликтного восстановления региона.

Отметим, что с 31 августа по 1 сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит рабочий визит в Москву для проведения переговоров со своим российским коллегой Лавровым.