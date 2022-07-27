Латвия направила в США запрос на покупку реактивных систем залпового огня HIMARS, которая может состояться в рамках совместной инициативы трех стран Балтии, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на Defence News.

Отмечается, что Латвия планирует присоединиться к восточноевропейским странам, которые собираются закупить РСЗО HIMARS. В июле Госдепартамент США одобрил поставку шести РСЗО HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму до $500 млн Эстонии, до этого их закупили Польша и Румыния.

Сообщается, что также Латвия собирается приобрести ракетные комплексы береговой обороны и ЗРК средней дальности. В связи со спецоперацией России на Украине правительство Латвии решило к 2025 году увеличить свой оборонный бюджет до 2,5% ВВП. По данным министерства, в следующем году Рига намерена выделить $763,9 млн на военные расходы.