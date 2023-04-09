Латвия в апреле начнет возводить забор на болотистых участках границы с Беларусью, сообщает «Sputnik Беларусь».

Протяженность ограждения будет почти 64 км. В сухих зонах (85,8 км) работы уже завершены.

Ранее сообщалось, что Финляндия приступила к строительству заграждения на финско-российской границе у пограничного перехода Иматра-Светогорск.

По данным YLE, в районе города Иматра возведут тестовый участок длиной 3 км.

Также отмечается, что вблизи ограждения будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. При этом на ряде участков будут установлены освещение и громкоговорители.

Глава кабмина Финляндии Санна Марин сообщала, что главы парламентских партий парламента Финляндии поддержали меру по строительству заграждения на границе с Россией.