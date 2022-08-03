Латвийская певица Лайма Вайкуле 31 июля дала концерт, во время которого вышла на сцену с флагом Украины.

Звезда отметила, что она против войны в Украине, а поэтому решение поддержать Украину для нее было единственное верным.

«А как же иначе? Чего еще от меня можно было ожидать? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны… Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну. Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты, убивая все живое», — сказала певица в комментарии Delfi.