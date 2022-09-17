В результате боестолкновений на кыргызско-таджикской границе погибли 24 человека.

Как передают местные СМИ, об этом в пятницу сообщили в министерстве здравоохранения Кыргызстана.

«В организацию здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 погибших», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Обострение на кыргызско-таджикской границе произошло 14 сентября.

Боестолкновения между военнослужащими двух страх произошли в трех местах на территории Баткенского района Баткенской области Кыргызстана.