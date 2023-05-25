Председатель Республиканской Народной Партии и кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу назвал страны, которые он посетит в первую очередь, если будет избран президентом.

Об этом он сказал во время своего выступления в эфире проекта «Mevzular Açık Mikrofon» на ютуб-канале «BaBala TV».

По его словам, в случае избрания президентом, в соответствии с государственными традициями, он посетит сначала Северный Кипр, а затем Азербайджан.

«Между Баку и Стамбулом нет никакой разницы. Ни одна турецкая политическая партия не имеет иных взглядов по отношению к Азербайджану. Ни я, ни другие партии. Главной нашей целью является соединение Центральной Азии с Европой, расширение «турецкого проекта» и укрепление отношений с тюркскими государствам», — заявил Кемаль Кылычдароглу

По его словам, существует Зангезурский коридор и нужно сделать так, чтобы этот коридор заработал, в этом вопросе также учитывается поддержка Турции Азербайджану, что вызывает реакцию у Ирана и сближает его с Арменией.

«Если Турция приложит усилия в направлении мира в этом регионе, а также донесет до Армении и Ирана, что этот проект данный даст экономические преференции всем странам региона, как Армении, Ирану, так и тюркским странам, то мы увеличим и расширим этот коридор. Мы – тюркские страны хотим выйти к морю, и мы можем это обеспечить», – сказал Кылычдарогу отвечая на вопрос.